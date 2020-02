Avvistata una Maserati Levante Trofeo con V8 da 4,0 litri e nuovi interni

I fotografi di Motor1 hanno appena beccato una Maserati Levante Trofeo in giro per i test invernali. La Trofeo è arrivata appena un anno fa, ma sembrano già esser state apportate le prime modifiche al SUV del Tridente.

Ad esempio gli interni sono in parte coperti, e un adesivo attaccato sulla vettura indica la probabile presenza di un motore più grosso sotto al cofano. Lo sticker è attaccato sulla parte superiore del parabrezza dal lato del passeggero, e cita un modello del 2021 con "4.0 V8 AWD 590HP". Quindi motore V8 da 4,0 litri e 590 cavalli di potenza. Attualmente la Maserati Levante GTS e la Trofeo usano un V8 bi-turbo da 3,8 litri e in grado di produrre 550 cavalli nella variante GTS e 590 cavalli nella versione Trofeo. Entrambe mettono sull'asfalto una coppia di 729 Nm.

L'adesivo quindi suggerisce la sostituzione del 3,8 litri originario Ferrari, e non siamo sicuri che l'output di 590 cavalli indicato indichi un'informazione completa, sarebbe infatti piuttosto strano che la potenza resti immutata. La causa potrebbe magari essere il rispetto delle regole sulle emissioni, che Maserati vuole centrare a ogni costo, chissà.

Tra le foto scattate ce n'è una che inquadra gli interni, ma tutto quello che è possibile notare è un velo nero ad avvolgere tutto il cruscotto e il quadro degli strumenti. Se l'intento è quello di nascondere è altamente probabile un intervento di refresh anche per quanto concerne l'abitacolo, con un possibile nuovo display a dominare la plancia. Guarda caso il Gruppo FCA ha annunciato un importante update del suo sistema di infotainment Uconnect, contemporaneamente a un nuovo display da 12,3 pollici in Ultra HD.

All'esterno le modifiche saranno veramente lievi, pertanto gli unici elementi che verranno leggermente ritoccati saranno i paraurti anteriori e posteriori, i fari e magari la griglia. Tutto questo dovrebbe arrivare verso la seconda metà del prossimo anno.

Nel frattempo a Modena è stata filmata per la prima volta la nuova Maserati MC20, il bolide da oltre 600 cavalli e con variante elettrica. La strada verso l'elettrificazione è ormai intrapresa, ed eccovi il piano di Maserati per calpestarla in modo sicuro.