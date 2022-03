Avvistata la Maserati Grecale Folgore durante i test sulla neve prima del debutto nel 2023

Il piano “Dare Forward 2030” di Stellantis ha messo in chiaro gli obiettivi futuri delle case appartenenti al gruppo, e tra queste c’è anche Maserati, che entro il 2030 diventerà un brand full electric con i suoi modelli Folgore. E dopo la GranTurismo Folgore svelata in forma ufficiale da Maserati, ora è stata avvistata la Grecale elettrica.

A distanza di poche ore dalla presentazione della Grecale a motore termico, prevista per domani, 22 marzo, i fotografi spia di Carscoops hanno immortalato la sorella elettrificata durante i test invernali. Il corpo vettura è praticamente identico alla Grecale che abbiamo già visto più volte in versione camuffata, ma alcuni dettagli svelano la sua natura EV. Prima di tutto cambia il wrap in cui è avvolta, che sfoggia la stessa colorazione della GranTurismo Folgore avvistata pochi giorni fa, a cui si lega la mancanza dei tubi di scarico che spuntano dal posteriore dell’auto.

Ricordiamo inoltre che anche la Grecale Folgore non utilizza la piattaforma STLA dedicata alle auto EV di Stellantis, dato che il suo sviluppo era iniziato quando ancora esisteva FCA, dunque basata sulla piattaforma Giorgio opportunamente modificata.

Sono ancora sconosciuti invece i dati tecnici riguardanti i motori che saranno equipaggiati sulla Folgore, ma è molto probabile che l’auto sfrutti una tecnologia a 800 V per permettere la ricarica rapida delle batterie. Il debutto della Grecale Folgore è atteso per il 2023, e si affiancherà alle versioni termiche dell’auto, declinate in un twin-turbo V6 da 3.0 litri e un possibile 2.0 litri turbo 4 cilindri mild-hybrid: domani non avremo più dubbi.