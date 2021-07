Avvistata la nuova Maserati GranTurismo: la presentazione è imminente

La futura Maserati GranTurismo è finalmente stata avvistata mentre era in fase di test sul suolo italiano. L'imminente bolide della casa di Modena è ancora in fase prototipale, ma a quanto pare la presentazione dovrebbe essere imminente.

E' possibile che la prossima GT in configurazione 2+2 verrà mostrata al pubblico già entro la fine del 2021, e al momento il brand del Tridente ha ribadito che il modello sarà disponibile sia con motore a combustione interna sia in variante elettrica, e farà parte dei primissimi frutti della nuova strategia per il futuro, la quale prevede l'elettrificazione integrale della gamma.

In realtà un precedente prototipo era stato immortalato nel febbraio di quest'anno, ma in quel frangente faceva uso della carrozzeria di Alfa Romeo Giulia per rivelare meno dettagli possibile. A giugno invece il marchio palesò il veicolo con la sua carrozzeria, ma adesso gli scatti lo ritraggono molto bene da ogni angolazione che ci interessi.

Sul muso possiamo notare i fari a LED posizionati sul termine dei passaruota anteriori, i quali ospitano dei cerchi aerodinamici alquanto intriganti. Dietro invece la coda ha un design sicuramente seducente, con il tetto che va a raggiungerla con una ripida inclinazione: probabilmente la visibilità posteriore sarà tra le migliori del segmento. Tornando al muso ci teniamo ad evidenziare i peculiari rigonfiamenti che tendono ad unirsi mentre raggiungono la griglia. Quest'ultima invece si attiene al tradizionale linguaggio di design Maserati (ringraziamo i ragazzi di CarScoops per le ottime fotografie).

Sotto la carrozzeria gli appassionati si aspettano di trovare un poderoso V6 twin-turbo da 3,0 litri, poiché i quattro scarichi bassi non possono appartenere al modello a zero emissioni. In futuro arriverà una GranTurismo tutta elettrica, e da parte nostra sospettiamo che l'installazione di un grosso pacco batterie altererà sensibilmente il design generale.

Nel frattempo il Tridente ha presentato la sgargiante Levante Trofeo Fuoriserie Edition: il SUV apparterrà allo chef Massimo Bottura. Del Grecale invece non ci sono ancora notizie, ma qualcuno ha già provato ad immaginarselo con linee molto vicine a quelle reali.