Avvistata la Maserati GranTurismo Folgore tra i cordoli del Nurburgring: eccola in azione

In primavera Maserati ha tolto i veli dalla GranTurismo Folgore, la prima auto full electric del brand, che in quell’occasione venne mostrata in forma ufficiale nonostante vestisse ancora la livrea e la carrozzeria camuffata utilizzata per lo sviluppo. I test proseguono, e ora la prima Maserati EV è stata avvistata sul circuito del Nurburgring.

Dunque dopo averla vista spesso in modalità statica, e talvolta tra le vie urbane torinesi, ora possiamo vederla più al limite tra i cordoli della regina di tutte le piste. come sempre è chiaramente distinguibile il suo corpo vettura che sfoggia linee analoghe alla GranTurismo a motore termico, da cui si differenzierà per piccoli dettagli, specialmente in termini di carrozzeria, così da renderla più efficiente.

Trattandosi della versione Folgore, mancano all’appello i tubi di scarico posteriori, e poi compaiono diversi adesivi gialli che indicano la presenza di batterie ad alto voltaggio a bordo. La livrea riprende invece lo stesso disegno nero-argento-arancione già visto sulla Maserati Grecale Folgore durante i test invernali, che identifica i modelli elettrici del marchio.

Ricordiamo che la Maserati GranTurismo Folgore adotterà tecnologie che arrivano direttamente dalle monoposto della Formula E, in particolare per quanto riguarda gli inverter, e adotterà una batteria a 800 volt che potrebbe avere caratteristiche strutturali e che si troverà particolarmente in basso per abbassare il baricentro della vettura. Quanto al motore, l’auto dovrebbe disporre di tre motori elettrici e si parla di potenze che potenzialmente potrebbero superare i 1000 CV.