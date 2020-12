Avvistata una Land Rover Defender 90 con motore V8? Le foto spia

La Land Rover Defender sta vendendo bene, il successo è arrivato anche oltreoceano, un mercato storicamente affascinato dai SUV. Con l'aggiornamento MY 2021 la Defender ha introdotto la versione plug-in P400e e un motore diesel inedito che equipaggia le versioni D300, D250 e D200. Adesso manca soltanto una Defender per chi brama tanta potenza...

Nelle strade inglesi è stato pizzicato un esemplare di Defender 90, la variante a tre porte, dotato di quattro massicci terminali di scarico. Sotto al cofano potrebbe trovarsi un V8, lo stesso misterioso motore che muove il prototipo della nuova generazione di Range Rover. Su quale V8 utilizzerà Land Rover in futuro c'è ancora un alone di mistero. Il suo V8 da 5,0 litri, che già alimenta alcune LR e Jaguar, potrebbe non essere più prodotto; la casa inglese aveva un contratto con Ford per la produzione nel suo stabilimento in Galles, tuttavia la struttura è stata recentemente chiusa. Jaguar Land Rover ha trasferito altrove le catene di montaggio ma il V8 potrebbe essere stata la vittima sacrificale del grosso cambiamento. Sempre più voci di corridoio indicano l'adozione del V8 biturbo da 4,4 litri di BMW, un propulsore potente ed affidabile.

A prescindere dal motore che sarà usato la buona notizia è che la versione più potente della Defender sarà disponibile anche sulla 90 e non soltanto nella 110 a cinque porte. Nel Regno Unito dal 2030 non sarà più possibile vendere automobili a combustione interna: probabilmente questa è l'ultima vostra occasione per accaparrarvi una Land Rover V8. (foto The Drive)