Avvistata una Lamborghini Urus con ruote Center Lock: sarà la futura Urus EVO?

Lo youtuber Varryx è ormai una sicurezza quando si tratta di scoprire nuovi prototipi attorno alle più importanti fabbriche automobilistiche italiane, e questa volta si è appostato nuovamente fuori dai cancelli Lamborghini, scoprendo nuovi dettagli sulla probabile Urus EVO.

Di recente aveva adocchiato una Urus camuffata per nascondere le linee che caratterizzeranno il restyling per il 2022, ma questa volta è stato un piccolo e sfuggente dettaglio a non passare inosservato. Infatti uno dei SUV utilizzati per i test è uscito dalla fabbrica equipaggiato con dei cerchioni apparentemente dotati di serraggio Center Lock, la tecnologia mono dado che deriva dalle corse.

Un piccolo dettaglio però difficile da non notare dato che in questa circostanza il dado sfoggiava un’evidente tinta rossa. Non possiamo dire con sicurezza se si trattasse di un vero cerchione Center Lock o soltanto di una copertura con le stesse fattezze, ma di primo acchito il serraggio è paragonabile a quanto visto ad esempio sulla Lamborghini Huracan STO avvistata per la strada.

Non è quindi da escludere che si possa trattare di un mero vezzo estetico piuttosto che funzionale, anche perché questo tipo di serraggio è espressamente dedicato alle vetture che circolano regolarmente in pista (solo pochi modelli stradali lo adottano) mentre non comportano dei benefici nell’uso stradale.

La nuova Lamborghini Urus EVO è attesa per il 2022 e avrà prestazioni ancor più esaltanti del modello attuale, quindi i cerchi con serraggio Center Lock potrebbero essere un possibile optional per i clienti più esigenti e curiosi di portarla tra i cordoli, nonostante la sua destinazione d'uso non sia dedicata alla pista.