Avvistata la prima Lamborghini Urus plug-in hybrid assieme ai SUV ibridi Porsche

Lamborghini presenterà il restyling della Urus a Pebble Beach di quest’anno, ma oltre al ritocco estetico sappiamo che arriveranno anche novità in termini di powertrain. In particolare si parla da tempo di una versione ibrida, e per la prima volta la Lamborghini Urus plug-in hybrid è stata avvistata per la strada.

In realtà la casa di Sant’Agata Bolognese ha già parlato di una Urus full electric, ma per quella c’è ancora un bel po’ da aspettare, e quindi è bene prendere le misure con una prima forma di elettrificazione. La Urus in questione è stata immortalata in una tinta “total black” senza però mostrare alcun tipo di camuffamento, anche perché esteticamente ricalca esattamente il look dell’attuale modello.

Ciò che cambia si nasconde sotto alla carrozzeria, e parliamo di un powertrain PHEV confermato dalla presenza di un secondo sportellino sulla fiancata sinistra, sotto alla quale si cela la presa di ricarica delle batterie, mentre sul cruscotto anteriore si nota il canonico adesivo che avvisa di essere al cospetto di un muletto elettrico. Un dettaglio marginale, ma degno di nota, proviene invece dal retrotreno, dove ci sono ancora i quattro scarichi che fuoriescono dal diffusore nonostante la propulsione ibrida.

Inoltre pare che Lamborghini condividerà la componete elettrica con Porsche, e questo spiegherebbe il perché la Urus sia stata immortalata assieme ai prototipi plug-in hybrid della casa di Zuffenhausen, nella fattispecie Cayenne e Panamera. Si dice poi che la Urus PHEV possa essere declinata in due tagli di potenza, il più potente dei quali dovrebbe superare gli 800 CV di potenza massima, combinando quanto offerto dal motore termico ed elettrico.

Infine ricordiamo che la Urus ibrida è attesa per il 2023, e nello stesso anno scopriremo anche l’erede elettrificata della Lamborghini Aventador.