Avvistata una Lamborghini Urus più pepata, con elementi ispirati alla Huracan Tecnica

Non è un segreto che Lamborghini sia al lavoro sul restyling della Urus, avvistata più volte fuori dai cancelli della fabbrica di Sant’Agata Bolognese, ma a quanto pare assieme all’estetica rinnovata potrebbe aggiungersi una declinazione ancor più sportiva e potente del SUV della casa.

La conferma arriva dai paesi nordici, dove i fotografi spia dei colleghi di Carscoops hanno immortalato una Lamborghini Urus “all black” che mostra alcuni dettagli sul frontale che potrebbero tradire la sua natura. Il cofano presenta degli sfoghi d’aria aggiuntivi simili a quelli visti sui primi prototipi del SUV, mentre il paraurti mette in mostra delle prese d’aria che ora diventano parte del fascione estendendosi fino ai gruppi ottici, con un dettaglio stilistico molto simile a quanto visto sulla Huracan Tecnica presentata di recente.

A dirla tutta, questo tipo di presa d’aria lo avevamo già visto su un’Urus avvistato circa un anno fa, ma in quell’occasione era totalmente avvolto da un wrap bianco e nero che ingannava, ma negli avvistamenti successivi questo dettaglio era sparito e non si era più visto fino ad oggi appunto.

Il restyling del SUV del toro si chiamerà Urus EVO e offrirà prestazioni superiori rispetto al modello attuale che eroga 650 CV grazie al suo V8 da 4.0 litri, ma si pensa che col restyling possa arrivare a quota 700 CV. Si vocifera che verrà poi affiancato da un powertrain ibrido in grado di offrire circa 820 CV, mentre si pensa che il modello in questione possa essere una via di mezzo tra i due, proprio come la Huracan Tecnica che si è inserita tra la EVO e la Super Trofeo Omologata.

Chiaramente si tratta di ipotesi che vanno prese con le pinze, e soltanto il reveal ufficiale scioglierà ogni dubbio, ma di sicuro qualcosa bolle in pentola, e non vediamo l’ora di scoprire di che si tratta.