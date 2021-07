Avvistata la Lamborghini Huracan STO più strana di tutte: cosa sono quelle appendici?

Prima di lanciare sul mercato un nuovo modello o una variante particolare di una macchina già commercializzata, i produttori di auto provano estensivamente in strada dei prototipi per assicurarsi che ogni cosa vada per il verso giusto e che gli obiettivi prefissati vengano centrati in pieno.

Questo però non serve a far luce sugli stranissimi equipaggiamenti montati su un prototipo di Lamborghini Huracan STO, che esibisce delle appendici verticali quantomeno peculiari, imbullonate sui mozzi di tutte e quattro le ruote. Ad un primo sguardo ricordano le antenne di un comunissimo modem, e altri dispositivi vanno a rendere il quadro ancora più complicato raggiungendo i quattro passaruota.

Il video in alto, pubblicato su YouTube da Varryx, non ci permette però di vedere con precisione a causa di un angolo non ottimale. A ogni modo, è possibile che le antenne servano i tecnici Lamborghini per ottenere la telemetria in tempo reale.

Le speculazioni adesso viaggiano a ritmi serrati: alcuni credono che il brand di Sant'Agata Bolognese voglia lanciare una STO ancora più estrema riducendone ulteriormente il peso per provare a disintegrare il record sul giro al Nürburgring. Nel maggio di quest'anno in effetti un video spia aveva beccato gli ingegneri italiani mentre stavano lavorando ad un'auto per un possibile giro secco.

Per il record la Huracan STO dovrebbe scendere sotto i 6 minuti e 43,61 secondi fatti registrare da un esemplare di Mercedes-AMG Black Series ritoccato per l'occasione, o magari sotto i 6 minuti e 43 secondi (non ancora confermati) che la Porsche 911 GT2 RS ha strappato grazie alle migliorie Manthey Racing.

Da parte nostra non siamo in grado di dire se la Huracan STO possa riuscire nell'intento, per cui ci avviamo a chiudere rimandandovi alla spettacolare presenza di Lamborghini al recente Goodwood Festival of Speed: i magnifici bolidi della casa del Toro hanno infiammato il pubblico. In modo particolare ha spiccato la Lamborghini Essenza SCV12: saliamo a bordo.