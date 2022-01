Avvistata la Lamborghini Huracan Sterrato, una supersportiva per il fuoristrada

Quando nel giugno del 2019 Lamborghini presentò i bozzetti di una Huracan da fuoristrada, nessuno avrebbe mai pensato di vedere quel veicolo per la strada, ma a quanto pare le parole del capo tecnico Maurizio Reggiani erano vere: la Huracan Sterrato è stata costruita, e chissà che non possa diventare un modello realizzato in una piccola serie.

Sappiamo che nei piani 2022 di Lamborghini c’è la presentazione di ben 4 nuovi modelli, e a questo punto è lecito aspettarsi che la Huracan Sterrato possa arrivare davvero. L’auto infatti è stata avvistata tra le nevi di un paese nordico, con un look adatto ai fondi sconnessi, sebbene non sia selvaggio come i render di tre anni fa.

Salta subito all’occhio un corpo vettura notevolmente rialzato, dotato di una protezione/scivolo in metallo sul frontale assieme a gruppi ottici a LED supplementari sul cofano. E sul tetto sono spuntate anche le barre portapacchi, assieme ad una presa d’aria che porta aria al vano motore, per raffreddare i bollenti spiriti del V10 5.2 litri del toro bolognese.

Come detto manca però l’allargamento visto sul concept, più largo di 40 mm e con parafanghi rivettati alla carrozzeria. In quell’occasione si parlava di un assetto rialzato di 47 millimetri, con cerchi da 20 pollici con pneumatici specifici da offroad, e un sistema a quattro ruote motrici con una trasmissione automatica a 7 rapporti espressamente modificati per la guida in fuoristrada.

All’epoca non si pensava alla produzione di un veicolo di questo genere, ma adesso è realtà e voci di corridoio dicono che la Huracan Sterrato potrebbe diventare un’edizione limitata con un numero di unità che potrebbe oscillare tra i 500 e 1000 esemplari, con un prezzo attorno ai 240,000 euro. A questo punto possiamo solo tenerla d’occhio, e aspettare che Lamborghini si sbottoni comunicando qualche dettaglio in più a riguardo.

Se volete vedere altre immagini della vettura, vi invitiamo a raggiungere la galleria ufficiale di Carscoops, con tutte le foto spia catturate dai fotografi del team.