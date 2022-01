Avvistata la prima Lamborghini Countach LPI 800-4 pronta per la consegna

La presentazione della nuova Lamborghini Countach aveva mandato in visibilio gli appassionati. Molti l’hanno lodata, ma tanti l’hanno vista come una mera mossa di marketing nemmeno ben riuscita. Anche il designer della prima Countach, Marcello Gandini, non ha apprezzato il progetto, ma è innegabile che la LPI 800-4 rimarrà nella storia.

Prima di tutto ha fatto parlare di sé e poi si tratta di un’edizione limitata in soli 112 esemplari, destinati ad accrescere il loro valore nel tempo. Pochi mesi fa siamo venuti a conoscenza del sold out di tutti gli esemplari disponibili, e adesso ci troviamo di fronte al primo modello pronto per essere consegnato al legittimo proprietario.

Grazie all’ormai proverbiale presenza nel posto giusto al momento giusto dello youtuber Varryx, vediamo infatti una Countach LPI 800-4 uscire dalla fabbrica per sbrigare gli ultimi controlli prima della consegna. Il frontale è nascosto sotto ad una copertura a protezione della carrozzeria, e sfoggia la tinta bianca che abbiamo apprezzato più volte durante il periodo della sua presentazione.

Sappiamo però che tanti acquirenti della nuova Countach avevano già il modello originale in garage, e molti di essi hanno scelto di equipaggiarle con la stessa tinta, per questo i prossimi esemplari che lasceranno la fabbrica dovrebbero sfoggiare colorazioni più esotiche. Speriamo che quel giorno, Varryx sia pronto ad immortalare tutto con la sua camera.