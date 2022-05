Avvistata un'inedita Ferrari SF90 Stradale a Maranello: sarà la "Versione Speciale"?

Negli ultimi mesi la zona attorno alla fabbrica Ferrari di Maranello sta diventando molto calda. Dopo aver visto innumerevoli volte il SUV Purosangue sempre più vicino al debutto, questa volta è stata avvistata una Ferrari SF90 Stradale inedita, che sembra anticipare una declinazione ancor più pepata dalla supercar ibrida da 1000 CV.

Come sempre le immagini arrivano dallo youtuber Varryx, sempre presente sulla “scena del crimine” al momento giusto. Pochi giorni fa ci ha deliziato con la prossima Ferrari Roma dotata di motore V12 e oggi invece ha immortalato non una, ma ben due Ferrari SF90 Stradale, una nera e una rossa con alcuni adesivi dei partner tecnici, entrambe caratterizzate da alcune modifiche che suggeriscono l’arrivo di un SF90 più pepata, il cui nome in codice sarebbe F173VS: F173 identifica il modello SF90, mentre VS starebbe per “Versione Speciale”.

Ricordiamo che l’ultima vettura Ferrari ad aver usato le lettere VS è stata la 812 VS, trasformata poi in 812 Competizione, che è diventata l’auto col motore V12 più potente mai costruito dalla casa del cavallino rampante.

Tornando alla SF90 in questione, le modifiche che saltano all’occhio riguardano soprattutto il frontale, con il cofano che presenta un foro sulla parte centrale che ricorda quello visto sulla Ferrari 488 Pista, mentre la parte inferiore del muso presenta uno spoiler con forme differenti dal modello attuale. Sul posteriore invece ci si aspetta un alettone più pronunciato: il modello rosso è ancora identico alla SF90 Stradale standard, mentre l’esemplare nero presenta invece un profilo molto più pronunciato, quasi a coda d’anatra.

L'auto presenta poi gli adesivi triangolari gialli che indicano la presenza di componenti elettrici a bordo della vettura, quindi possiamo considerare certo il mantenimento del powertrain ibrido della SF90 Stradale attualmente in grado di erogare 1000 CV, che potrebbero diventare ancor di più con l'eventuale "Versione Speciale". Non vediamo di scoprire ulteriori dettagli su questo nuovo modello.