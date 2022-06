Avvistata l'inedita BMW M5 plug-in hybrid prevista per il 2024

La BMW M2 sarà l’ultima vettura M ad avere un motore termico puro, e quindi i prossimi modelli pepati della casa bavarese avranno un powertrain ibrido. La prima potrebbe essere la BMW M5 prevista per il 2024, che è stata avvistata per le strade e prontamente immortalata dai fotografi spia.

Quello che salta subito all’occhio è la presenza di un doppio sportellino del rifornimento, uno per il carburante e uno per la ricarica della batteria, assieme agli adesivi che riportano la scritta “hybrid test vehicle”, che conferma quindi la presenza di un powertrain ibrido a bordo.

Il propulsore termico dovrebbe essere l’S68, ossia l’unità V8 twin-turbo da 4.4 litri che ha fatto il suo debutto sulla BMW XM, con una potenza che potrebbe essere ancora superiore grazie all’aiutino elettrico e che potrebbe attestarsi attorno ai 750 CV, ben al di sopra dei 635 CV offerti dall’attuale M5 CS, la declinazione più specialistica del modello.

In termini estetici è invece difficile prevedere il look finale della vettura data l’abbondanza di parti “posticce” e camuffate dal wrap d’ordinanza bianco e nero, ma la presenza si vede eccome, grazie a dei passaruota visibilmente più larghi e muscolosi. Le griglie frontali non sembrano particolarmente grandi, mentre la firma luminosa dei gruppi ottici è ancora celata da fanali montanti per l’occasione che non fanno trapelare le forme definitive, sebbene sembrino più slanciati, dunque seguendo le novità apportate dal restyling della BMW Serie 3.

I cerchi non hanno un disegno propriamente BMW e probabilmente sono elementi montati solo per esigenze di test, ma nascondono colossali freni a disco che lasciano intendere che la vettura sarà più veloce ma anche più pesante con l’aggiunta delle batterie.

(Per consultare tutte le immagini scattate alla vettura, vi invitiamo a guardare la galleria completa dei colleghi di Motor1).