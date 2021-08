Avvistata la nuova Hyundai Ioniq 6: è una berlina 100% elettrica

La nuova Hyundai Ioniq 5, che abbiamo testato di recente, rappresenta per il marchio coreano un vero e proprio punto di svolta. Un prodotto ingegnerizzato da zero che darà vita a una nuova famiglia 100% elettrica. Parte di questa nuova famiglia sarà anche la Ioniq 6, beccata in nuovi scatti spia.

La Ioniq 5, lo sappiamo bene, è un crossover alquanto voluminoso - e non è un mistero perché Hyundai abbia puntato inizialmente proprio su questo segmento, visto che al momento è fra i più richiesti. Le berline però hanno un fascino senza tempo ed ecco infatti arrivare la Ioniq 6, un modello particolare che - almeno da questi scatti - sembra innovare un pochino meno della Ioniq 5 a livello di design.

Pur sfruttando la medesima piattaforma, la nuova E-GMP di Hyundai e Kia, la Ioniq 6 sembra più simile a una vettura termica, con un passo nella media - mentre abbiamo visto su Ioniq 5 come l’azienda coreana abbia fatto di tutto per creare un passo lungo 3 metri e massimizzare gli spazi nell’abitacolo.

La scelta è legata probabilmente al DNA da berlina dell’auto, che richiede una parte posteriore più pronunciata e non permette di arretrare di tanto l’asse posteriore. Stiamo in ogni caso parlando di un prototipo di test, la vettura potrebbe ancora cambiare nei mesi a venire, del resto la commercializzazione è prevista per il prossimo anno, mentre nel 2024 arriverà la Ioniq 7, un SUV Full Size che garantirà ancora più spazio della Ioniq 5.