Avvistata la Hypercar Mercedes-AMG One a pochi mesi dal reveal ufficiale

Quando Mercedes ha qualche nuova auto da presentare, difficilmente riesce a passare inosservata, figuriamoci se si parla della Mercedes-AMG One, l’hypercar da più di 2 milioni di euro che sarà presentata ufficialmente nei prossimi mesi. Avvistata lo scorso febbraio attorno al Nurburgring, questa volta si aggirava lontana dalla pista.

Anche la Mercedes-AMG One “vestiva” una livrea ispirata al motorsport, vista di recente anche sulla Mercedes-AMG GT73, e le foto spia hanno permesso di carpire nuovi dettagli dell’auto, a partire dal disegno delle luci diurne del gruppo ottico anteriore, così come i fanali posteriori, ora funzionanti rispetto a quelli finti visti in precedenza.



Circolando su strade pubbliche, la One passeggiava a bassa andatura, mostrando così l’assetto aerodinamico a bassa velocità, con l’immenso spoiler completamente annegato nelle forme della vettura. Il look rimane comunque mozzafiato, con una carrozzeria che sembra disegnata dal vento per tutta la sua lunghezza, insieme alla presa d’aria sul tetto che si amalgama alla “pinna” che sovrasta il cofano posteriore.



Quest’ultimo nasconde un motore V6 da 1.6 litri che lavora assieme ad altri quattro motori elettrici, capaci di offrire 1.000 cavalli di potenza - anche se rumor dicono che la vettura di serie arriverà a quota 1.200 cv, utilizzando un sistema molto simile a quello adottato sulla monoposto da Formula 1 di Mercedes-AMG, differenziandosi però da Viritech, che ha sviluppato un motore a idrogeno per ottenere 1.100 cavalli.

Quest’incredibile vettura verrà costruita solamente in 275 esemplari, e nonostante il prezzo sfiori i 3 milioni di euro, Mercedes-AMG ha già piazzato tutte le vetture, che dovrebbero esser consegnate ai legittimi proprietari per la fine di quest’anno. Per vedere altre foto spia scattate all’auto, vi invitiamo a consultare la galleria completa su CarScoops.