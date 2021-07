Avvistata la nuova hypercar Ferrari, che nasconde alcuni dettagli come lo scarico centrale

È da qualche mese che vengono avvistate delle “strane” LaFerrari aggirarsi attorno alla fabbrica del cavallino rampante e un nuovo video apparso in rete fa luce su alcuni dettagli che potrebbero suggerire quelle che saranno alcune novità della nuova hypercar di Ferrari.

Questa volta l’auto avvistata non presenta più la livrea bicolore che aiuta a nascondere alcuni particolari e si è mostrata invece nel classico nero da auto camuffata. Nella registrazione vediamo l’auto che transita lungo una curva mettendo così in bella mostra la parte anteriore, laterale e posteriore, e un’analisi più approfondita da parte dell’autore mostra dettagli interessanti.

Partendo dall’anteriore, di primo acchito sembrerebbe identico, ma guardando più attentamente è evidente che il paraurti ha perso la parte centrale presente sulla LaFerrari attuale, e lo splitter è diventato un pezzo unico. Sulla fiancata invece sono cambiate le forme delle prese d’aria mentre sul passaruota posteriore si nota una parte rivettata che probabilmente nasconde qualcosa di nuovo al di sotto di essa.

La vista sul retrotreno invece mette subito in evidenzia un lunotto più piccolo, che lascia spazio ad un “buco” che molto probabilmente avrò scopi aerodinamici. Infine sul finire del video possiamo vedere chiaramente il posteriore e più in particolare i quattro terminali di scarico finti e lasciati apposta per togliere l’attenzione dallo scarico centrale – simile a quello visto sulla recente Ferrari 296 GTB – che è stato celato da una copertura in rete.

Per il momento non ci sono ulteriori elementi che ci permettano di fantasticare sulla prossima hypercar Ferrari. Il motore stesso è un’incognita, ma è praticamente certo che qualunque propulsore con cui verrà equipaggiata, potrà contare sull’aiuto di un’unità elettrica.