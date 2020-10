Avvistata in giro la nuovissima Peugeot 308: il brand la nasconde bene

Mentre la fusione tra i Gruppi FCA e PSA sta andando in porto con lo scopo di creare un enorme colosso che andrà sotto la denominazione Stellantis, è appena stata avvistata in giro la nuova generazione della Peugeot 308, la quale potrebbe girare negli Stati Uniti sotto il brand Dodge.

Quest'ultima affermazione è sicuramente azzardata, ma non è del tutto impossibile. A ogni modo la 308 di prossima generazione andrà a basarsi sulla piattaforma EMP2 ad altissimo contenuto tecnologico, offrendo al consumatore varianti ibride o esclusivamente con motori a combustione interna.

Gli appassionati della divisione Peugeot Sport Engineered invece sperano nell'implementazione della trazione all-wheel drive e nell'erogazione di oltre 300 cavalli di potenza. Di sicuro in Europa la vettura utilizzerà un powertrain ibrido, come mostrato dalla fantastica 508 PSE, e andrà a raccogliere l'eredità della 308 GTi.

Il design invece sarà con alte probabilità estremamente eccitante e leggermente sportivo. Nonostante il prototipo sia pesantemente camuffato, sono visibili delle soluzioni già usate per altri prodotti del brand. I LED diurni si allungano verso il basso partendo dai fari principali, mentre la griglia lascia intravedere una camera centrale a suggerire la presenza di telecamere per la guida autonoma.



Nostro malgrado al momento non abbiamo date certe né informazioni ufficiali, e non vediamo l'ora di poterne ricevere a breve. Nel frattempo vi rimandiamo ai prezzi della nuova Peugeot 3008 2021: i preordini sono attivi. Infine non possiamo non citare quel capolavoro ingegneristico che il team Peugeot lancerà alla 24 Ore di Le Mans del 2022: ecco tutti i dettagli sulla Peugeot LMH.