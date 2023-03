Avvistata una Genesis G90 con sensori LiDAR per la guida autonoma di Livello 3

Genesis ha presentato il restyling dell’ammiraglia poco più di un anno fa, dunque cosa ci fa un esemplare di G90 sulle strade con il frontale celato da vari camuffamenti? A quanto pare la Genesis G90 riceverà un upgrade della griglia frontale per adottare un sistema LiDAR necessario per la guida autonomia più avanzata.

Il termine LiDAR è l’acronimo di “Laser imaging, Detection and Raging”, una tecnologia necessaria per chi aspira a dotare una vettura della guida autonoma di Livello 3 (scoprite tutte le differenze tra i vari livelli di guida autonoma), ed è proprio quella che è destinata ad arrivare sull’ammiraglia di Genesis, che come si evince dalle immagini, nasconderà i due sensori all’interno della griglia frontale.

Al di sopra dei sensori di parcheggio infatti, potete notare due rigonfiamenti sferici celati sotto al camuffamento, e sarebbero proprio quelli i sensori in questione. Al momento risulta difficile immaginare il look dell’auto, e in particolare della griglia, una volta rimosso il wrap nero, ma allo stesso tempo è innegabile che Genesis abbia cercato di posizionarli in maniera tale da non rovinare eccessivamente il look del frontale, lasciandoli il più possibile nascosti.

Ricordiamo che le recenti Lotus Eletre e Volvo EX90 ad esempio, utilizzano dei sensori montati sul tetto, con la prima che adotta un sistema a scomparsa, ma questa tecnologia arriverà anche su tanti altri veicoli: gli scanner LiDAR sono stati confermati su Polestar 3 e Polestar 5.