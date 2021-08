Avvistata la nuova Ford Focus Wagon prevista per il 2022: il restyling c'è ed è evidente

L’ultimo modello della Ford Focus ha fatto il suo debutto nel 2018, ma il segmento di appartenenza è agguerrito e la casa ha deciso di aggiornarla con un restyling che arriverà ufficialmente nel 2022. E nonostante il mercato sia sempre più indirizzato alla vendita di crossover e SUV, Ford si dedica ancora alla versione wagon, spiata da Carscoops.

Un veloce sguardo alle immagini mette subito in evidenza un nuovo frontale, che sebbene in via di rinnovo mantiene il look facilmente riconoscibile delle Ford degli ultimi anni, con la calandra in stile Aston Martin. Una volta parcheggiata, il team di Carscoops è riuscito a “rubare” altri scatti più dettagliati dei nuovi gruppi ottici anteriori, che mantengono una forma analoga agli attuali, ma al loro interno si intravedono quattro elementi a “cubetto di ghiaccio” e nuove linee per l’illuminazione a LED diurna.

Anche il cofano subisce leggere modifiche, ma il wrap che lo riveste impedisce di apprezzarne le linee. Il paraurti anteriore porta con sé alcune novità, ma una copertura in plastica che lo ricopre nasconde ogni dettaglio, compresa la forma della calandra, che molto probabilmente sarà leggermente diversa ma in linea con gli stilemi del marchio. Le altre differenze toccano soltanto il posteriore dell’auto, in particolare i fanali, che hanno un disegno diverso e simile alla versione hatchback.

Gli interni appaiono invariati, e la versione ufficiale avrà soltanto un aggiornamento dell’infotainment. Le motorizzazioni dovrebbero rimanere invariate, con la possibile aggiunta di versioni full Hybrid o plug-in hybrid, come già successo con la Ford Kuga, con cui condivide la piattaforma.

Ford dovrebbe svelare ufficialmente il restyling sul finire del 2021 o nei primi mesi del 2022, e sia la versione hatchback che la station wagon avranno le varianti Active, caratterizzate da un corpo vettura rialzato e protezioni in plastica su tutta la carrozzeria, mentre la declinazione sportiva ST potrebbe rimanere appannaggio della sola versione hatchback.