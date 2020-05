Avvistata una Ferrari molto silenziosa: supercar elettrica in arrivo?

Ferrari ha a suo tempo parlato, già alcuni anni fa, del debutto di una nuova motorizzazione V6 da aggiungere a quelle preesistenti. Ricordiamo ancora le parole di Enrico Galliera, rilasciate lo scorso anno durante un'intervista per i ragazzi di WhichCar.

"La tecnologia che avremo sarà V12, V8 e V6 turbo. L'ibridizzazione ci darà la possibilità di disporre di una piattaforma in grado di consentirci il raggiungimento dei target sulle emissioni". Da allora si è parlato tanto di varianti ibride, ma finora non avevamo visto praticamente nulla di concreto.

Adesso però i ragazzi di Autoblog hanno beccato una Ferrari 488 camuffata mentre girava per test non lontano da Maranello, e che potete ammirare attraverso la galleria di immagini in calce. Oltre a questo materiale è stata caricata su Instagram una serie di video, che mostrano la vettura mentre si sfoga su tracciato.

Dalle foto salta subito all'occhio l'adesivo sul cofano della supercar, che avverte riguardo la pericolosità delle batterie, a conferma della natura ibrida del prototipo. Al contempo però non possiamo essere sicuri riguardo cosa batta sotto al cofano dell'auto, anche se il suono non sembra quello emesso dal V8 da 3,9 litri già sul mercato. Quando la Ferrari parte a tutto gas dopo la curva ci pare infatti di udire un sottile e differente sibilo.

Purtroppo al momento questo è tutto il materiale che abbiamo a disposizione, e attendiamo quindi dichiarazioni ufficiali nel merito.