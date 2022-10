Avvistata di nuovo la Ferrari Roma con il motore V12 ma potrebbe celare un nuovo modello

Ad aprile è stata avvistata una Ferrari Roma camuffata tra i cordoli di Fiorano con un motore V12 sotto al cofano e subito si è pensato ad una nuova versione dell’elegante sportiva del cavallino. A distanza di alcuni mesi dal primo avvistamento il modello è stato immortalato di nuovo e più da vicino, e potrebbe nascondere un modello inedito.

Oltre al sound chiaramente differente dal V8 che viene equipaggiato sulla Roma attuale, pare che questo muletto sia più largo e più lungo della vettura a cui fa riferimento, e questo fa pensare che sotto alla carrozzeria possa nascondersi un nuovo modello, e più in particolare l’erede della 812. Dopotutto questo modus operandi non è nuovo per la casa di Maranello: ricordiamo infatti che il recente SUV del marchio (scoprite tutti i segreti della Ferrari Purosangue) agli inizi dello sviluppo si celava sotto alle linee di una Maserati Levante.

In particolare si notano dei passaruota evidentemente più larghi del normale, mentre nella parte anteriore sono più ampie le aperture che portano aria per raffreddare i bollenti spiriti del motore V12, che potrebbe essere una versione ulteriormente spinta e migliorata di quello presente sulla 812 Competizione. Per adesso non resta che aspettare qualche dettagli in più da parte del costruttore, ma nel frattempo vi ricordiamo che in un prossimo futuro potremmo vedere anche una Ferrari Roma Spider.