Avvistata una Ferrari misteriosa: in sviluppo una Ferrari Roma Spider?

In questo periodo la Motor Valley è in fibrillazione. Lamborghini è al lavoro su nuove Urus, Huracan e l’erede dell’Aventador, invece in casa Ferrari si avvicina il debutto del SUV Purosangue e si sviluppa il prototipo da corsa per Le Mans, ma adesso è spuntato un nuovo modello misterioso dalla fabbrica di Maranello.

Grazie allo youtuber Varryx infatti veniamo a conoscenza di un modello nuovo che sembrava ormai finito nel dimenticatoio: quella che vedete sembra essere una Ferrari Roma Spider. Come viene spiegato nel video, la Ferrari Roma coupé è nata come modello “entry level”, come primo passo per saggiare il lusso del cavallino rampante, e successivamente si era vociferato di una versione a cielo aperto, un’idea che poi è stata abbandonata con la nascita della Portofino.

Ebbene, a distanza di anni, pare che quel modello sia stato ripreso e l’obiettivo probabilmente era quello di tenerlo ben celato, ma Varryx e alcuni collaboratori hanno avvistato la vettura uscire dalla fabbrica in piena notte, completamente camuffata di nero, ma con le linee chiaramente riconducibili ad una Roma con tetto retrattile. Qualche giorno dopo però, lo youtuber si è tolto ogni dubbio: è riuscito ad immortalare una Roma Spider allo scoperto, in tinta bianca, con i gruppi ottici posteriori mancanti.

A questo punto sono tante le domande che nascono guardando questa vettura. Potrebbe trattarsi davvero di una versione aperta della Roma, così da ampliare l’offerta dedicata a questo modello, senza dimenticare che di recente è stata avvistata una Ferrari Roma con motore V12, ma nulla vieta che possa trattarsi soltanto di un veicolo usato per testare altre soluzioni o componenti. In ogni caso, a noi piacerebbe vederla diventare realtà: voi che ne pensate?