Avvistata una Ferrari larghissima vestita come la GTC4 Lusso: nasconde il Purosangue?

Negli ultimi tempi dalla fabbrica di Maranello escono un sacco di auto camuffate per testare nuove soluzioni da adottare sui modelli in arrivo, tra i quali l’erede della LaFerrari. Varryx è lo youtuber che si dedica alle riprese di ogni singolo modello inedito che esce dagli stabilimenti, e questa volta ha adocchiato un muletto davvero bizzarro.

A prima vista viene da chiedersi di che tipo di auto si tratti, anche perché la carrozzeria riprende una GTC4 Lusso, ma probabilmente nasconde il modello Ferrari più chiacchierato e atteso del momento, ossia il Purosangue. Pochi giorni fa sono trapelate in rete le foto che mostrerebbero il design finale del SUV Ferrari, ma il tutto va preso con le pinze, e nulla vieta che possa trattarsi di immagini rielaborate.

La Ferrari Purosangue è già stata avvistata un’infinità di volte, e quasi sempre veste un camouflage che rende impossibile carpire le sue forme reali, ma in questo caso la parte estetica della vettura è stata completamente sostituita da una GTC4. Probabilmente i tecnici del cavallino stanno testando qualche elemento del comparto sospensioni, il che richiede un peso simile alla vettura di serie, ma non potendo svelare il look definitivo potrebbero aver optato per un altro modello della gamma.

In ogni caso è evidente che l’auto ha una careggiata visibilmente più larga e sfrutta sospensioni rialzate. Inoltre la carrozzeria della GTC4 è stata adagiata più in basso, tanto che il cofano motore presenta una bombatura pronunciata per avvolgere il propulsore, che secondo le voci di corridoio dovrebbe avere 12 cilindri.

Infine possiamo notare la presenza di cerchioni dal diametro piuttosto generoso che calzano pneumatici dal profilo ribassato, che sembrano più adatti ad una supercar piuttosto che ad un SUV.