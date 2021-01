Avvistata una fantastica Tesla Model S convertibile, ma è reale?

Fin dal lancio della prima variante della Tesla Roadster, la casa automobilistica di Fremont non ha mai più riproposto dei modelli convertibili, ma l'esemplare di Tesla Model S delle immagini in fondo alla pagina, nonostante probabilmente non sia reale, ha acceso l'entusiasmo di molti appassionati.

Gli scatti hanno cominciato a circolare un paio di giorni fa su molti forum e account social, compreso Tesla Owners UK, dove abbiamo appreso che la Tesla Model S in questione si troverebbe in una concessionaria europea. Dal nostro canto non siamo in grado di notare gli artefatti classici di Photoshop in nessuna inquadratura.

In linea di massima il modello ci dà una sensazione di Maserati GranCabrio, sia per lo stile delle fiancate sia per altri elementi come le dimensioni generali del retrotreno. Nel caso nel quale si tratti di una convertibile vera e propria, le roll bar dovrebbero essere assolutamente presenti.

A giudicare dalla seconda immagine, pare che le ipotesi circa il tettuccio siano principalmente due. La prima riguarda l'implementazione di un soft top in tessuto, mentre la seconda concerne l'assenza completa dello stesso, anche se appare poco probabile. Da scartare invece l'impiego di un tettuccio in metallo, in quanto nascondere un sistema del genere dietro i sedili annuncerebbe una soluzione estremamente complessa e costosa.

Una eventuale proposizione, da parte di Elon Musk, di una Tesla Model S Roadster ci sembra al momento estremamente improbabile, anche perché l'ammiraglia elettrica californiana è sul mercato oramai da molti anni.

La prossima vettura senza tettuccio ad uscire dagli impianti della compagnia americana sarà senza alcun dubbio l'attesissima Tesla Roadster, la quale promette performance stratosferiche e tecnologie futuristiche: i numeri ufficiali parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 1 secondo e di 1.000 chilometri di autonomia per singola carica. Il suo debutto era atteso per la fine del 2020, ma adesso si parla di 2022: prima tocca al Tesla Cybertruck.