Avvistata l'erede della Lamborghini Aventador, con un doppio scarico centrale selvaggio

Sono passati ormai due mesi dal comunicato che ,annunciava il sold out dell’ultimo esemplare della Lamborghini Aventador Ultimae e con esso la fine dell’era Aventador. La casa è impegnata nella produzione degli ultimi modelli da consegnare ai clienti, ma intanto Lamborghini sta provando la sua erede, avvistata dai fotografi di Carscoops.

Le immagini mostrano un prototipo completamente camuffato che si allontana dalla fabbrica di Sant’Agata Bolognese, completamente wrappata e ricoperta di teli che ne celano le forme, ma che allo stesso tempo fanno intravedere alcuni dettagli interessanti.

Primo tra tutti lo scarico inedito che adotta. Sulla Aventador avevamo una “bocca di fuoco” dalla forma esagonale in posizione centrale nella parte bassa del retrotreno, mentre la sua erede sfoggia un doppio scarico esagonale centrale dalle dimensioni piuttosto generose e disposto in posizione molto elevata, all’altezza dei gruppi ottici.

Le portiere a forbice sembrano più grandi e caratterizzate da una linea più pulita rispetto al passato, al contrario delle prese d’aria sulla fiancata, che parrebbero più piccole. Il corpo vettura mantiene però l’iconica forma a cuneo, scolpita con linee nette e spigolose.

Il CEO di Lamborghini, Stephan Winkelman, aveva detto che la nuova punta di diamante della gamma sarebbe stata una vettura totalmente nuova, in termini di tecnologia, di motore, di telaio, nuova sotto tutti i punti di vista, e infatti ci si aspetta un nuovo telaio monoscocca in fibra di carbonio, assieme ad un nuovo propulsore V12 montato in posizione centrale che sarà aiutato da un sistema plug-in hybrid, simile a quanto visto sulla Lamborghini Sian.

La nuova punta di diamante di Lamborghini sarà quindi il sesto modello V12 della casa dopo Miura, Countach, Diablo, Murcielago e Aventador, e il prima in assoluto ad adottare una struttura ibrida. Il suo debutto è atteso per il 2023, ma nell’attesa la casa del toro dovrebbe presentare il restyling del SUV Lamborghini Urus, atteso per il 2022.