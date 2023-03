Avvistata l'erede della Fiat 500X completamente camuffata e powertrain elettrificato

Direttamente dalle fotocamere dei fotografi spia sono comparse in rete delle immagini di un piccolo crossover completamente camuffato da un wrap bianco-nero che dovrebbe celare il modello erede della Fiat 500X, che la casa ha salutato sul finire dello scorso anno.

Sono ancora tantissimi i punti interrogativi attorno a questo modello, al punto che non se ne conosce nemmeno il nome - sebbene c'è chi ipotizza il ritorno dell’etichetta Fiat 600 - ma non c’è dubbio che il veicolo immortalato dai paparazzi sia una Fiat, a giudicare dagli elementi circolari dei gruppi ottici e dal design dei cerchioni.

Quanto ai volumi, siamo di fronte ad un crossover di piccole dimensioni, analoghe alla 500X appunto, che probabilmente dovrebbe nascere sulla stessa piattaforma CMP di Stellantis vista sulla Jeep Avenger, eletta Car Of The Year 2023. Inoltre, guardando attentamente il wrap è possibile notare la presenza degli adesivi col triangolo giallo che suggeriscono la presenza di una batteria a bordo, dunque parliamo di un powertrain elettrificato, ma non è dato sapere se sia ibrida o full EV, ma non è nemmeno scontato che possa arrivare anche una versione con motore endotermico.

Per il momento non possiamo che avere pazienza e aspettare che Fiat comunichi informazioni aggiuntive sul nuovo modello, ma parlando di debutto, le voci di corridoio dicono che non avverrà prima della fine del 2023.