Avvistata l'erede della Ferrari 812 Superfast: carrozzeria tutta nuova, ma è nascosta

Qualche mese fa i paparazzi dell’automobilismo avevano immortalato un muletto che suggeriva l’arrivo di una Ferrari Roma a 12 cilindri, ma successivamente si è capito che sotto sotto c’era qualche altro progetto che bolliva in pentola. E le ultime foto lo confermano: i fotografi spia hanno beccato l’erede della 812 Superfast totalmente camuffata.

Dunque dopo la Ferrari Roma Spider presentata di recente non ci saranno altre sorprese per questo modello - almeno per il momento - e la tanto chiacchierata Roma V12 nascondeva effettivamente il modello che andrà a sostituire la 812 Superfast, che in questi ultimi avvistamenti ha abbandonato le linee della Roma per abbracciare un nuovo design che, purtroppo, è così ben celato da rendere impossibile ogni tipo di ipotesi o fantasticheria sul suo look definitivo.

Ciò nonostante si possono recuperare alcune informazioni preliminari sul modello, a partire dalla sua motorizzazione, che come sappiamo avrà un motore V12 che a quanto pare non sarà elettrificato, vista l’assenza degli adesivi gialli che indicano la presenza di un powertrain ibrido a bordo.

Guardando il frontale invece, per quanto sia coperto in maniera più che certosina, è evidente che nella parte inferiore del paraurti domina una griglia particolarmente ampia e ricca di prese d’aria, e questo dettaglio la fa sembrare ancor più larga di quanto sia realmente. Infine, analizzando il posteriore, è evidente che le linee si fanno più tese e squadrate rispetto ai volumi morbidi della Roma.

Prima di chiudere ricordiamo che Ferrari ha intenzione di presentare ben quattro veicoli nel corso del 2023, e dopo la Roma Spider, questa potrebbe essere una delle tre vetture mancanti.