Avvistata in Cina la nuova Mini che arriverà nel 2023, anche in versione elettrica

Dalla Cina sono arrivate immagini inedite di quella che sembra la nuova Mini in uscita nel 2023. Le foto apparse sui social sono state scattate all’esterno di una struttura del posto, e hanno immortalato la vettura da tutti i punti di vista, compreso l’abitacolo. Due modelli sono camuffati, ma uno sembra pronto per la produzione.

I modelli caratterizzati dal wrap nero e giallo sembrano molto simili alla vettura attuale (e alla Mini elettrica di prossima generazione che è già in fase di test), ma un altro esemplare bianco mostra la carrozzeria che dovrebbe debuttare sul mercato tra un paio d’anni, e che mostra una vettura totalmente nuova, con le forme iconiche Mini facilmente riconoscibili, ma plasmate in maniera più pulita e plastica.

I gruppi ottici anteriori hanno una grafica LED più moderna, mentre la griglia frontale è ricoperta quasi totalmente da un pannello in tinta carrozzeria che sembra annegare nelle forme del muso. Anche il cofano appare diverso, e ora non si estende più fino al paraurti inglobando i fanali, ma è più corto e “tradizionale”.

I montanti neri all’anteriore e al posteriore slanciano alleggeriscono il design della vettura e anche in questo nuovo modello fanno sembrare che il tetto si appoggi sul nulla. Il corpo vettura è a tre porte, e una prima occhiata suggerisce delle forme analoghe al modello attuale, o forse appena più compatte, ma potrebbe essere un’impressione ottica dovuta ai nuovi fianchi delicati ma più muscolosi.

Al posteriore cambiano i gruppi ottici, ora più spigolosi e connessi tra loro da una banda nera a tutta larghezza in cui si legge la versione del modello, che in questo caso si tratta di una Cooper S. L’abitacolo mantiene le linee e le proporzioni che conosciamo, ma di fronte al guidatore la strumentazione ha lasciato il posto ad un head-up display, mentre l’iconica dashboard circolare della console centrale ritorna ma sotto forma di un sottile display che restituisce un look tanto minimalistico quanto tecnologico. I materiali utilizzati per gli interni saranno leather-free con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale (a tal proposito, Ford è il primo costruttore che monterà un pezzo realizzato interamente con plastica recuperata dagli oceani).

Come già annunciato da Mini, il nuovo modello arriverà con motori a combustione interna ed elettrici, e si dovrebbe basare sulla piattaforma FAAR a trazione anteriore che condivide con BMW. Verrà prodotta nella fabbrica di Oxford, in Regno Unito, e probabilmente sarà l’ultimo modello Mini a montare un motore termico.