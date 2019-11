Avvistata in California una nuova Tesla Model Y con cerchi 'a turbina'

In California iniziano a piovere Tesla Model Y come nulla fosse. Gli uomini al servizio di Elon Musk stanno infatti testando la vettura prima che questa venga prodotta in serie, sono sempre di più dunque gli avvistamenti sulle strade americane. Questa volta su un modello sono spuntati dei nuovi cerchi ancora non in vendita.

Appena questa mattina vi abbiamo mostrato una Tesla Model Y in livrea rossa completa di apparecchi per la calibrazione dei sensori di Autopilot, adesso invece è arrivato il momento di mostrarvi i nuovi cerchi Tesla “a turbina”, che in realtà così nuovi non sono…

Parliamo infatti di cerchi già visti a bordo della primissima Model 3 del 2016, a proposito dei quali Elon Musk aveva più volte detto di averci speso molto tempo ed energie per crearli. La loro produzione sarebbe dovuta diventare seriale, poi invece sulle Model 3 sono arrivati di default i classici Aero da 18 pollici.

I cerchi a turbina hanno dunque avuto un destino infausto, rinviati più volte senza un chiaro motivo, lo stesso Elon Musk fra l’altro aveva annunciato il loro arrivo sul mercato (come optional) a fine 2018, cosa poi mai avvenuta. Oggi, a oltre un anno da quella promessa, i cerchi tornano protagonisti su una nuova Tesla Model Y. Ancora non sappiamo quali siano le loro performance, possiamo solo valutare il design, speriamo però che grazie al loro moto si possa risparmiare qualcosa in termini di autonomia…