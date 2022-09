Avvistata la BMW M3 CS al Nurburgring: una versione speciale da 540 CV

Prima dell’estate BMW ha tolto i veli dalla M4 CSL, una versione molto esclusiva e prestante della coupé bavarese, che a breve avrà compagnia con la M3 CS, ossia una versione più estrema della M3 standard, superiore anche alla Competition, che adesso sta svolgendo dei test sul circuito del Nurburgring.

L’auto è stata camuffata nella parte anteriore e posteriore con l’ormai irrinunciabile wrap bianco e nero che confonde gli occhi degli osservatori, ma con un po’ di concentrazione si possono notare i dettagli che la rendono differente dal modello che tutti conosciamo. Sul frontale ad esempio, salta subito all’occhio la griglia anteriore diversa, o meglio, più aperta del normale e con meno “lame” orizzontali, mentre nella parte inferiore del paraurti si nota un nuovo splitter più pronunciato e largo, mentre nelle zoni laterali sono comparse delle nuove prese d’aria.

Il lunotto posteriore è stato oscurato mentre i vetri delle porte dietro sono coperti dallo stesso wrap dell’anteriore, come per celare qualcosa: secondo voci di corridoio, la M3 CS non avrà la solita panca bensì due sedili “da corsa” anche per i passeggeri. Rimanendo sul retrotreno, si nota poi un piccolo spoiler sul baule posteriore, mentre dal diffusore fuoriesce la coppia di doppi scarichi che non sembrano particolarmente diversi dal solito.

Quanto al motore, secondo i rumors riguardo al modello, dovrebbe esserci un 6 cilindri twin-turbo da 3.0 litri che in questo contesto arriverebbe ad erogare 540 CV, connessi alle quattro ruote motrici tramite un cambio automatico. Infine pare che il peso sarà di vitale importanza, per questo ci si aspetta largo uso della fibra di carbonio e altri materiali nobili.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che c’è anche altro che bolle in pentola in quel di Monaco: è stata avvistata per la strada la BMW 3.0 CSL Hommage, un tributo al modello CSL “Batmobile” degli anni ’70.