Avvistata la nuova BMW M2 durante i test al Nurburgring: ultimi ritocchi prima del debutto

L’ultima generazione della BMW Serie 2 ha fatto parlare di sé, nonostante sia uno degli ultimi modelli a non sfoggiare la doppia griglia enorme. Il nuovo look infatti non ha fatto breccia nei cuori dei fan (Frank Stephenson ha detto di odiare il design della nuova Serie 2), ma la M2 potrebbe riguadagnare dei punti: una M è sempre una M.

BMW lo sa bene, e con la M2 non può sbagliare. Infatti in questi giorni si trova tra le colline dell’Eifel, e in particolare sul circuito del Nordschleife per testare le ultime modifiche apportate alla versione più sportiva della Serie 2. I fotografi spia assiepati attorno alle curve del Nurburgring hanno quindi immortalato la vettura, ancora avvolta in un wrap che inganna la vista per nascondere le sue linee, ma possiamo vedere dei volumi più generosi.

I passaruota sono notevolmente più muscolosi e più larghi rispetto alla versione standard, mentre sul frontale possiamo notare delle nuove griglie con fenditure orizzontali, accoppiate ad un paraurti con la parte inferiore più elaborata, mentre ai lati abbandona le prese d’aria dalla forma triangolare rimpiazzandole con aperture più ampie e dalla forma rettangolare. Sul posteriore si intravede un piccolo spoiler sul baule, mentre dal paraurti fuoriescono due coppie di tubi di scarico. Senza dimenticare che il modello finale potrà contare anche su un vasto catalogo di componenti della M Division, come per la Serie 2 M240i.

Inoltre, stando alle indiscrezioni che circolano attorno alla prossima M2, l’abitacolo dovrebbe sfoggiare il nuovo display curvo con l’ultimo BMW Operating System 8, immortalato precedentemente, mentre a livello di rivestimenti sarà il paradiso della fibra di carbonio e dell’Alcantara.

Sotto al cofano invece dovrebbe esserci una variante depotenziata del 6 cilindri twin-turbo da 3.0 litri montato anche su M3 e M4, che sulla M2 dovrebbe garantire una potenza di circa 430 CV per la versione standard, che diventerebbero 450 CV sulla Competition. BMW dovrebbe svelarla ufficialmente tra pochi mesi, così da iniziarne la produzione entro la fine dell’anno.