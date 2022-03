Avvistata la nuova BMW M2 con lo scarico M Performance: ha quattro uscite centrali!

In settimana vi abbiamo parlato della nuova BMW M2 alle prese con i test sul circuito del Nurburgring, e oggi torniamo a parlare di lei, in particolare di un altra modello in corso di sviluppo, immortalato al semaforo con vistosi elementi presi dal catalogo M Performance.

In altre occasioni abbiamo avuto il piacere di vedere il nuovo corpo vettura notevolmente allargato, con un frontale che adotta prese d’aria dalla forma più rettangolare rispetto agli elementi triangolari della versione standard che sono stati criticati da molti, tra i quali figura anche il famoso designer Frank Stephenson, che non digerisce affatto il design della nuova Serie 2.

Ebbene, quest’oggi vediamo una M2 lontana dalle piste, ma sulle strade di tutti i giorni, sempre avvolta nel canonico wrap bianco e nero, ma dotata di alcuni componenti che arrivano direttamente dal prossimo catalogo M Performance a lei dedicato. In particolare ci concentriamo sul retrotreno, dove svetta un maestoso alettone al posto della semplice unghia in carbonio, mentre sulla parte inferiore del paraurti, dal diffusore fuoriescono quattro tubi di scarico in posizione centrale, disposti come se fossero dei vertici di un trapezio.

Ricordiamo inoltre che la Serie 2 in versione M2 avrà anche il sistema di infotainment dedicato basato sul nuovo display curvo con l’ultimo BMW Operating System 8, e verrà rilasciata col cambio manuale (una delle poche rimaste), ma all’occorrenza il cliente potrà scegliere la trasmissione automatica come optional.