Avvistata la BMW 4 Series Gran Coupé durante i test al Nurburgring

Il Nurburgring è una meta di riferimento per tante case costruttrici, specialmente per le tedesche, che hanno a disposizione il miglior test track del pianeta a due passi dalle loro fabbriche. Questa volta è stata avvistata la BMW 4 Series Gran Coupé, che debutterà nel 2022.

Dopo i recenti test della Mercedes-AMG GT 73, adesso è BMW a far parlare di sé, a distanza di alcuni mesi dalle ultime foto spia catturate attorno alla pista del Green Hell. L’auto mostra lo stesso camouflage già visto lo scorso dicembre, ma la casa sembra avviarsi verso una presentazione imminente, come suggeriscono i gruppi ottici di produzione montati all’anteriore così come al posteriore.

Probabilmente ci troviamo di fronte alla versione M440i, per via degli scarichi a forma esagonale che prendono il posto di quelli circolari standard, e - come si evince da alcuni passaggi del video - il suono graffiante del motore sembra confermare l'utilizzo dell'unità più performante.

Secondo gli addetti ai lavori la versione M440i monterà il 6 cilindri in linea da 3 litri turbocompresso, coadiuvato da un’unità mild-hybrid per aumentarne l’efficienza, con una potenza di 387 cv e 500 Nm di coppia. La versione di punta sarà comunque affiancata anche dagli altri propulsori benzina e diesel della casa bavarese, a partire dal 2 litri turbo da 255 cv che verrà montato nella versione entry level della vettura.

BMW ha già dichiarato che non vedremo alcuna versione M della 4 Series Gran Coupé, dopotutto c'è già la M3 in rappresentanza delle vetture sportive a 4 porte, e la Divisione M sembrerebbe molto impegnata a ultimare i preparativi per celebrare il 50° anniversario del reparto sportivo. Se siete curiosi di vedere ulteriori immagini spia dell'auto, vi invitiamo a consultare la galleria completa su Motor1.