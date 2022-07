Porsche Macan EV avvistata sulle Alpi alle prese col traino di una Cayenne

All’inizio della primavera ci siamo goduti le prove su strada della Porsche Macan S e GTS, ma la Macan EV attesa per la fine del 2022 sarà ben diversa dai modelli che abbiamo testato. Le ultime foto spia dalle Alpi mostrano una Macan elettrica piuttosto diversa in termini estetici.

L’auto si mostra quasi priva di ogni camuffamento, se non fosse per degli adesivi che ingannano l’osservatore alterando il look dei gruppi ottici anteriori e posteriori così come il montante C posteriore. Il frontale infatti adotta dei fanali molto più piccoli di quanto sembra di primo acchito, e molto più simili a quelli visti sulla Taycan o addirittura sul prototipo Porsche Mission R Concept da oltre 1000 CV.

L’anteriore sembra anche più basso e affusolato rispetto ai primi avvistamenti, e dà l’impressione di essere al cospetto di una Taycan rialzata e trasformata in crossover. E lo si capisce anche analizzando con più attenzione proprio quel montante C tenuto ancora al coperto. L’adesivo simula un look più squadrato e “pesante”, ma in realtà la linea del tetto procede in maniera sinuosa verso il posteriore, dove nuovamente si notano dei volumi e delle forme chiaramente ispirati alla Taycan.

Il fatto che la Macan EV sia stata immortalata mentre si trovava alle prese con il traino di una Porsche Cayenne per le strade in salita alpine aggiunge un elemento divertente alla faccenda, ma probabilmente i tecnici stavano testando le capacità di traino o il comportamento del motore in queste situazioni sotto sforzo.

A proposito di powertrain, i dettagli sono ancora pochi, ma l’auto nascerà sulla piattaforma PPE condivisa con Audi A6 e-tron concept che eroga 470 CV e 800 Nm di coppia, quindi è possibile che la Macan EV possa avere numeri analoghi. Ci sono poi voci indiscrete che parlano di una declinazione più sportiva che toccherà i 700 CV. Questa piattaforma permetterà poi di ospitare batterie più capienti rispetto alla Taycan, e ciò dovrebbe tradursi in percorrenze superiori ai 480 km.