Avvistata la nuova Alfa Romeo Stelvio: il restyling porterà anche un nuovo allestimento?

La presentazione dell’Alfa Romeo Tonale ha fatto parlare molto, ma negli ultimi giorni la Stelvio sta provando a calamitare nuovamente tutte le attenzioni su di sé, mostrandosi di tanto in tanto e sfoggiando quelli che saranno i nuovi elementi del restyling estetico, che arriverà dopo cinque anni dal suo debutto sul mercato.

La scorsa volta, la Stelvio rinnovata è stata avvistata per la strada con il frontale nascosto da del nastro nero, che mal celava i nuovi gruppi ottici anteriori e altri elementi che potrebbero portare una ventata di freschezza al suo frontale, attingendo a piene mani dagli stilemi introdotti con la Tonale.

Invece questa volta è stata immortala a bordo di una bisarca assieme ad altri mezzi in corso di sviluppo, come la Giulia restyling e il Maserati Grecale. A prima vista non sembrano esserci particolari vistosamente differenti da quanto avevamo già scoperto, ma per la prima volta abbiamo delle immagini del posteriore e alcuni dettagli della fiancata.

Partendo proprio da quest’ultima, un ingrandimento sul passaruota anteriore mostra un badge inedito con la scritta “Estrema”, che potrebbe suggerire una nuova declinazione in arrivo con il restyling che, a giudicare dal disegno dei paraurti anteriori e posteriori, dovrebbe basarsi sulla Veloce.

Per quanto riguarda il retrotreno invece, siamo rimasti un po’ delusi nello scoprire che il look è rimasto invariato rispetto al modello attualmente sul mercato, ma è pur vero che ci si aspetta almeno un ritocco dei gruppi ottici, quindi è plausibile che gli elementi luminosi presenti su questo “prototipo” possano essere non definitivi. In compenso, sul portellone notiamo il badge Q4, che potrebbe indicare l’utilizzo della trazione integrale sulla futura versione “Estrema”.