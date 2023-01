Avvistata di nuovo la 'super' Porsche Taycan sulla neve artica: nel mirino Tesla e Lucid

Non è un segreto che Porsche sia al lavoro su una versione speciale della sua sportiva elettrica: lo scorso ottobre è stata avvistata la presunta Taycan Turbo GT, ma lo sviluppo prosegue e oggi la ‘super’ Taycan è stata avvistata tra le nevi artiche durante i consueti test invernali prima del reveal ufficiale.

Anche in questa circostanza, la Porsche Taycan più pepata di tutte sfoggiava un kit estetico poco appariscente ma che porterà comunque ovvi benefici in termini aerodinamici, probabilmente lasciando in secondo piano l’efficienza in termini di percorrenza, a partire dall’imponente ala fissa che svetta al retrotreno.

I rumor parlano poi di un possibile powertrain che si compone di tre motori elettrici, uno in più rispetto all’attuale Taycan Turbo S (a proposito, la Porsche Taycan Turbo S è diventata la regina del Nurburgring), così da toccare una potenza prossima, o superiore, ai 1.000 CV, con l’obiettivo di mettere i piedi in testa alle regine delle drag race americane, Tesla Model S Plaid e Lucid Air Sapphire (la prima ha 1.020 CV mentre la seconda supera i 1.200 CV).

Infine, nelle immagini arrivate dalle terre del nord si può notare un ultimo dettaglio che fa sorridere e che probabilmente è stato posizionato appositamente dalla casa di Zuffenhausen per farci fare una risata: sul bagagliaio della sportiva è presente il badge TDI che identifica i veicoli turbodiesel di Volkswagen.