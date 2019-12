Un avvistamento in strada del Tesla Cybertruck rivela ulteriori dettagli

Gli avvistamenti inerenti il Tesla Cybertruck cominciano a moltiplicarsi a ritmo incessante sul web, e questa volta ve ne indichiamo uno in grado di rivelare nuovi dettagli sul pick-up elettrico della casa californiana.

Le immagini ci arrivano tramite un post su Twitter di Cody Simms, appassionato di Tesla, il quale ha scorto il veicolo durante i suoi spostamenti quotidiani nei pressi di Los Angeles. Una delle caratteristiche più importanti del Cybertruck è la sua decantata capacità di rimorchio, e quindi è facile soffermarsi sul visibile gancio da traino sul posteriore del pick-up, dal quale ormai tutti si aspettano prestazioni in trainata mostruose.

In una sfida diretta non ufficiale (e neanche particolarmente attendibile dobbiamo dire) con il Ford F-150 è uscito nettamente vincitore, nonostante quest'ultimo possa trascinare ben 6 tonnellate nella sua versione top. Il Ram 1500 invece raggiunge al massimo le 5,8 tonnellate. Al momento Ford non sembra interessata ad un confronto ufficiale tra i due veicoli mentre Elon Musk, CEO di Tesla, pare voler fare di tutto per mostrare al mondo le doti della sua ultima creazione, e dal nostro canto speriamo che questa gara muscolare possa avere luogo a breve. Non sappiamo però quanto possa essere utile, viste le specifiche della EV nella sua versione più potente, la quale è dotata di tre motori elettrici, trazione all-wheel drive ed uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, che la allontanano dall'essere un utility veichle e l'avvicinano alle supercar.

Per concludere vi rimandiamo a due notizie in tema. La prima vede prodotto un render parecchio interessante della futura Tesla Roadster in stile Cybertruck, mentre la seconda mostra i particolarissimi interni di quest'ultimo tramite un video.