Primo avvistamento della Bugatti La Voiture Noire: un bolide assolutamente unico

Quando Bugatti ha mostrato al mondo la sua La Voiture Noire nel marzo del 2019 il brand francese non diede alcuno scorcio sull'abitacolo in quanto era ancora in sviluppo. Ad oggi la vettura più costosa al mondo è ancora indirizzata alla sola esposizione, ma un esemplare singolo arriverà nella mani di un facoltoso cliente entro i prossimi due anni.

La casa di Molsheim pare stia rispettando alla lettera le tappe che porteranno La Voiture Noire al suo completamento, e infatti alcune ore fa un prototipo in fase di test è stato immortalato per la prima volta in assoluto sulle strade pubbliche. Il merito è tutto di JCT Car Photography, che in genere va proprio a caccia di autovetture più uniche che rare.

In base a quanto riportato, le foto sono state scattate nel pomeriggio dello scorso 21 aprile non lontano dallo stabilimento francese di Molsheim, dove gli ingegneri stanno mettendo a punto la vettura per calibrarla alla perfezione. Per chi non lo sapesse, l'obiettivo di Bugatti è quello di reinterpretare in chiave moderna la storica Bugatti Type 57 SC Atlantic attraverso pesanti modifiche alla carrozzeria di quella che è fondamentalmente una Bugatti Chiron. A ogni modo il processo è lunghissimo ed oneroso, e infatti il CEO del brand Stephan Winkelmann ha già detto che l'unico esemplare è stato venduto per 16,5 milioni di euro non appena il modello è stato presentato, all'inizio del 2019.

Tralasciando la fenomenale estetica, sotto la scocca il proprietario troverà il solito e incredibile W16 quad-turbo da 8,0 litri capace di erogare 1.500 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia, proprio come la Chiron e la Chiron Sport.

In attesa di poter ammirare la La Voiture Noire alla fine dei lavori vogliamo chiudere rimandandovi ad un altro modello altrettanto spettacolare: ecco la raffinatissima Bugatti Divo. Attenzione però, non crediate che il marchio si stia concentrando soltanto sull'estetica, poiché a breve potremmo assistere al debutto in pista della stratosferica Bugatti Bolide: è una della autovetture più veloci al mondo.