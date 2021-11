L'avvio Bugatti Chiron SS 300+ fa tremare l'asfalto

Nel settembre del 2019 Bugatti ha presentato al mondo quella che è una delle vetture più estreme in assoluto (la fusione tra Bugatti e Rimac potrebbe stupire ulteriormente). Di base la Chiron è già un veicolo a dir poco pazzesco, ma la variante Super Sport 300+ è fatta per infrangere le barriere ingegneristiche e divorare i continenti a velocità pazzesche.

Non è un caso se un esemplare, seppur leggermente diverso, ha infranto il record assoluto di velocità massima per una vettura stradale di serie. In ogni caso questo elemento non poteva che far gola sugli appassionati di motori più facoltosi, che hanno dovuto sborsare una cifra di 3,9 milioni di dollari per entrare in possesso del mostriciattolo di Molsheim.

Quest'oggi però vogliamo soffermarci su un'altra caratteristica della Chiron SS 300+: il sound. I ragazzi di Motor1 hanno infatti ripescato in video non particolarmente recente ma che in qualche modo ci era completamente sfuggito. Come potreste notare voi stessi dalla pubblicazione del canale YouTube Autism Carspotting l'accensione della hypercar emette un sound assurdo.



Si tratta di un'accensione a freddo impressionante, la quale provoca un suono grave e intimorente che va quasi a rassomigliare a quello di un velivolo ad elica della seconda guerra mondiale. Da parte nostra vi consigliamo di ascoltare il tutto con un bel paio di cuffie, poiché il propulsore W16 quad turbo da 8,0 litri merita davvero. In effetti stiamo parlando di un'unità capace di mandare sull'asfalto 1.600 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia, che si traducono in 440 km/h di velocità massima limitata elettronicamente. Per i clienti più esigenti è previsto anche lo sblocco del limitatore, in modo tale da poter ribadire privatamente i 490,484 km/h del record. Da parte nostra sconsigliamo caldamente il test, se non in un ambiente estremamente sicuro.



A proposito del sound delle hypercar francesi non possiamo non tornare indietro nel tempo per rimandarvi alla melodia emessa dalla Bugatti EB100: un esemplare al dinamometro è tornato a ruggire.