Si avvicina la produzione della Aptera a energia solare: il telaio costruito in Italia

Aptera, assieme alla sua omonima vettura a energia solare, sta facendo parlare moltissimo di sé. L'azienda americana ha scelto la Motor Valley italiana per costruire la sua auto, inoltre negli US Aptera userà il connettore proprietario Tesla, la curiosità attorno al veicolo è dunque massima. Ora abbiamo nuovi dettagli sul design finale.

Tecnici e designer stanno apportando le ultime modifiche alla vettura prima che la produzione di serie inizi davvero, anche se l'azienda è ancora alla ricerca dei fondi necessario per avviare una linea di produzione di massa. La startup terrà un webinar a gennaio 2023 per convincere ulteriori investitori a mettere soldi nel progetto, il tutto mentre si decidono gli ultimi dettagli.

Come abbiamo ricordato sopra, la struttura della Aptera verrà prodotta in Italia dal C.P.C. Group e in un video la società spiega come le tre parti principali della struttura verranno assemblate insieme. Aptera spera ancora di riuscire a iniziare le consegne nel 2023, i passi da seguire però sono ancora molti, ad esempio si dovranno affrontare tutte le varie omologazioni, effettuare i crash test di rito e così via.

Alcuni prototipi in fase Delta sono stati già prodotti, siamo però lontani dall'avere una linea produttiva di massa, con vetture pronte per la commercializzazione. Per aumentare l'appeal, Aptera ha di recente anche girato un video con il guru americano dell'ingegneria dei motori Sandy Munro, siamo però ancora in attesa di notizie positive e ufficiali sulla produzione della Aptera. Incrociamo le dita per loro, è sempre un bene vedere arrivare sul mercato progetti nuovi e ambiziosi come questo, una vettura a tre ruote a energia solare e dal design fuori dagli schemi.