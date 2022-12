Si avvicina la Dakar 2023: ecco tutte le categorie per la nuova edizione

La competizione automobilistica di gennaio per eccellenza sta per iniziare: il Rally di Dakar 2023 inizierà il 31 dicembre e offrirà tanto spettacolo agli appassionati fino al 15 gennaio prossimo. Vediamo, pertanto, le categorie che vedremo in questa edizione, dalle classiche auto ai camion.

La grande varietà offerta dal regolamento resta anche per il 2023, per un totale di sei grandi categorie: Moto, Quad, Veicoli leggeri, Auto, Camion e Classic. Ciascuna di esse si suddivide in più sottocategorie sulla base delle caratteristiche tecniche dei veicoli. Per esempio, le Moto si dividono in RallyGP, Rally2 e Rally3, a seconda dell’esperienza pregressa dei piloti e della potenza del mezzo a due ruote. I Quad, invece, non avranno divisioni interne e il regolamento applicato è uniforme per tutti i partecipanti, con cilindrata limitata a 750/900cc rispettivamente per trazione posteriore e totale.

Le Auto sono invece suddivise in Open, T1.1, T1.2, T1.U (Ultimate), dove quest’ultima comprende anche la sfortunata Audi RS Q e-tron di Carlos Sainz, pronta a ritornare e superare con decisione la concorrenza. Nelle classi T3 e T4 ci saranno invece veicoli di produzione leggeri, e non mancherà la classe T3.U per i modelli sostenibili. Dunque, la classe T5 riguarda i Camion e si suddivide in T5.U, T5.1 e T52.

Dulcis in fundo, la categoria Classic viene suddivisa in Authentic Codriver Challenge, Iconic Classic Club e H0, nuova classe per il 2023. L’anno scorso, peraltro, la Fiat Panda 4x4 è stata protagonista della Classic Dakar.

In poche parole, il Rally di Dakar anche quest’anno sarà imperdibile. Occhi puntati, pertanto, all’ultimo giorno dell’anno per godersi la partenza della competizione.