Avviati test primo trattore al mondo alimentato ad ammoniaca: zero emissioni!

Mentre l’Europa dice di no ai carburanti sintetici, c’è chi negli Stati Uniti cerca fortuna con una tecnologia sperimentale davvero interessante: un’università ha completato il test del primo trattore al mondo alimentato ad ammoniaca, ovviamente a emissioni zero.

Presso l'Advanced Energy Center della Stony Brook University di New York, come ripreso da Ars Technica, la scorsa settimana la startup Amogy ha completato la prima prova ufficiale di un trattore John Deere di medie dimensioni con un motore “ammonia to power” al posto del tradizionale diesel di serie. Questo sistema inedito si occupa della conversione dell’ammoniaca in idrogeno, alimentando così una cella da 100 kW.

Non si tratta certamente della sostanza più piacevole con cui lavorare ma, essendo l’ammoniaca anidra già ampiamente utilizzata in agricoltura, Amogy ha riflettuto a lungo sulla possibilità di usarla come combustibile per le attrezzature agricole alla luce della sua densità di energia. Il sistema pensato dalla startup riesce quindi ad alimentare un trattore di medie dimensioni per diverse ore, ma non senza inefficienze; ciononostante, Amogy è convinta che la maggiore densità energetica consente il trasporto di più carburante rispetto a diesel o puro idrogeno.

Come affermato dal CEO Seonghoon Woo, “il team di Amogy ritiene che questa dimostrazione e quelle future, inclusi i camion di Classe 8 e le navi mercantili che saranno protagoniste di altri test nei prossimi 12 mesi, accelereranno l'adozione dell'ammoniaca come carburante di nuova generazione per sostituire gli inquinanti motori diesel con una soluzione priva di emissioni tra i settori dell'industria dei trasporti e i partner di investimento”.

