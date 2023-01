L'avvertimento di Nomisma: 'I prezzi dei carburanti sono bassi, aumenteranno ancora'

Mentre si va verso lo sciopero dei benzinai il 25 e 26 Gennaio 2023, dal presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli arrivano frasi non rassicuranti sul futuro dei prezzi del carburante. Il professore dell’Università di Bologna definisce i prezzi di oggi “bassissimi”, e lascia intendere che in futuro la situazione potrebbe peggiorare.

Il motivo di questo pessimismo è da ricercare nel fatto che il prezzo del greggio è ancora contenuto, e quindi gli aumenti senza il taglio delle accise sono contenuti. “Io mi aspettavo arrivassero a 2,6 Euro al litro” afferma Tabarelli, che promuove comunque la scelta del Governo Meloni di non prorogare il taglio delle accise dal momento che “abbiamo il debito più alto del mondo, non possiamo permetterci costi così alti”.

La tempesta perfetta, secondo Tabarelli, è solo rimandata ed il “problema si porrà quando il greggio aumenterà, la tempesta perfetta è solo rimandata: gli investimenti dei produttori di petrolio sono pochi, la produzione cala; arriveranno gli effetti dell’embargo alla Russia; ci sono i problemi della raffinazione. Allora sì che i prezzi saliranno molto”.

Nell’intervista Tabarelli ha anche parlato dell’accisa mobile introdotta dal Governo, che "riguarda pochi centesimi" ed evidentemente non è destinata a far calare in maniera importante i prezzi.