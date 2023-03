Avventura sfortunata con Ferrari: 'Per cambiare i tasti appiccicosi ho speso 9mila euro'

Decisamente sfortunata l'avventura di un proprietario di una Ferrari che dopo un conto salato e una serie di problematiche, ha deciso di venderla in cambio di una Corvette. Ovviamente non possiamo confermare la veridicità di quanto comunicato ma su Facebook ha postato la fattura che vidimerebbe la sua esperienza.

Jerry Mos, questo il nome del proprietario della Ferrari, ha spiegato di aver acquistato una Corvette C8 70th anniversario, una vettura che gli è piaciuta talmente tanto al punto da vendere la sua Rossa. “Che per lo più si trovava nel mio garage o nel caveau dove è stata conservata negli ultimi 10 anni che l'ho posseduta – spiega - ho percorso forse 8.000 chilometri in tutto – aggiunge – ma non perché non volevo guidarla, ma perchè non potevo prevedere cosa sarebbe andato storto dopo”.

Quindi aggiunge: “Ho speso 10mila dollari per riparare i pulsanti appiccicosi (un problema che spesso e volentieri si presenta sulle Ferrari un po' datate ndr). 15Mila dollari per sostituire i cuscinetti delle ruote in ceramica, 4mila per riparare gli indicatori led e così via”.

Ma non finisce qui perchè Jerry Mos ammette di aver speso altri 1.500 dollari "Per un servizio regolare di manutenzione”. Un'avventura davvero sfortunata: “Per tutto il tempo in cui ho posseduto l'auto c'era sempre qualcosa che non andava... sempre”.

Mos ha comunque saputo trarre il meglio da questa esperienza complicata: “Prima di acquistare la C8 ho avuto e ho molte altre Corvette. Ho provato altre auto ed è difficile battere una Corvette. Non sono sicuro se questo sia un complimento o meno, ma GM è riuscito a fare meglio di Ferrari” ha concluso.

La carrozzeria (non è chiaro se sia un officina ufficiale Ferrari ne tanto meno il modello dell'auto in possesso del guidatore), gli ha addebitato 1.800 dollari per la manodopera più 7.452 dollari per la "rimessa a nuovo di tutte le parti interne".

Insomma, un bel conto salato, ma nulla in confronto a quanto costa mantenere per 10 anni una Bugatti Chiron. La vettura del noto marchio fondato in Germania a inizio '900 è storicamente una delle più care da mantenere e riparare, e basti pensare che c'è un pezzo di ricambio per una Bugatti Chiron che costa quanto due Ferrari.