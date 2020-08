L'Avtoros Shaman è l'inarrestabile ambulanza russa a otto ruote motrici

È facile pensare che in cima della catena alimentare automobilistica ci siano veicoli come la Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 (o lo speciale Ford F-550 Indomitus). In realtà esistono predatori molto più lenti ma più massicci ed estremi, come l'Avtoros Shaman.

Diventato noto grazie ad un episodio di Top Gear del 2017, lo Shaman è venduto come mezzo militare o come fuoristrada stradale per persone eccentriche e benestanti. Il veicolo russo ha otto ruote motrici, tutte sterzanti, e la possibilità di muoversi lateralmente nei terreni più ardui... elementi che hanno convinto l'azienda costruttrice ad adattarlo a veicolo di soccorso. In versione ambulanza lo Shaman è dotato di posti per quattro operatori e due pazienti, lettini, luci speciali interne, armadietti per le attrezzature mediche, sistema HVAC e ovviamente sirene e lampeggianti.

Le caratteristiche tecniche sono le medesime della versione normale (se così la si può definire): i suoi 4800 kg sono spinti da un motore quattro cilindri 3,0 litri Iveco capace di erogare 145 CV e 350 Nm di coppia massima. La velocità massima è di 70 km/h su terraferma e di 7 km/h in acqua. Avete letto bene, il veicolo può diventare anfibio e muoversi in acqua grazie alla propulsione di un'elica. L'autonomia di oltre 1000 km è garantita dall'enorme serbatoio da 260 litri.

Lo Shaman è esagerato e può far sorridere leggere le cifre che offre, tuttavia siamo sicuri che il suo uso come veicolo di soccorso può risolvere un problema reale, soprattutto nei territori più rurali e montuosi della Russia. I servizi medici di Dubai hanno invece recentemente adottato come ambulanze una Nissan GT-R e una Vette C7.