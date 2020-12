Avis, Budget e Maggiore lanciano il noleggio monopattino insieme alle auto

I monopattini elettrici sono ormai una realtà consolidata anche in Italia, sempre più persone ne hanno acquistato uno (soprattutto grazie al Bonus Mobilità 2020) e i servizi di sharing nascono come funghi. Avis Budget Group ha addirittura deciso di offrirli a noleggio in abbinamento alle auto.

Nello specifico i clienti Avis, Budget e Maggiore troveranno un monopattino elettrico ad aspettarli scegliendo le formule Avis Urban Way, Budget Freestyle e Maggiore Free 2 Go. Si tratta di veicoli curati da e-Monho, che si occuperà della manutenzione, dell’igienizzazione e della ricarica, che offrono al cliente 30 km di autonomia a zero emissioni.

Inizialmente il noleggio dei monopattini sarà disponibile a Roma e Milano presso le sedi Avis, Budget e Maggiore di Fiumicino, Stazione Termini, Malpensa, Linate e Stazione Centrale, si spera però che in futuro possano aggiungersi altre sedi.

Avis Budget Group offre due opzioni di noleggio monopattino, in abbinamento a un’auto chiaramente: 12 euro al giorno oppure 49 euro per la tariffa mensile. Si tratta di un’idea davvero interessante che permette a chi visita Roma o Milano di lasciare la vettura parcheggiata e girare per il centro in monopattino, senza inquinare e senza pensare alla sosta. Avis Budget Group l’ha definita una soluzione di viaggio “snella e connessa”, che ne pensate?