'Dopo averla provata ne ho acquistata subito una'. Nuova auto british per Jeremy Clarkson

C'è un nuovo bolide in garage di Jeremy Clarkson, e lo ha annunciato lo stesso giornalista, così come riportato dal tabloid Sun. "Ne ha comprato una immediatamente", ha detto dopo aver girato l'episodio di The Grand Tour in Mauritania, pubblicato negli scorsi giorni su Prime Video.

Clarkson, Hammond e May, che hanno annunciato di lasciare The Grand Tour, hanno seguito una parte del percorso dell'originale Parigi-Dakar, nell'Africa occidentale, e lo hanno fatto a bordo di auto sportive appositamente modificate.

May ha optato per una lussuosa Maserati GranCabro, Hammond ha scelto un'Aston Martin DB9 Volante, e infine Clarkson ha puntato su una Jaguar F-Type V6 sovralimentata. Una vettura, quest'ultima, che ha convinto talmente tanto il buon Jeremy che ha deciso di portarsela a casa. Chiunque abiti nell'Oxfordshire potrà quindi imbattersi nel giornalista a bordo del suo nuovo bolide di colore bianco con cerchi scuri e quattro fari aggiuntivi sul cofano in classico stile Dakar.

La Jaguar F-Type, il cui ultimo modello a benzina è uscito lo scorso ottobre, è un'auto che notoriamente viene apprezzata da Clarkson, visto che lo stesso l'aveva già recensita, innamorandosene. "Non si può elogiare abbastanza quest'auto”, ha spiegato il conduttore una volta tornato dalla Mauritania, aggiungendo: "Beh, mettiamola così: è stato così impressionante che sono tornato a casa e ne ho comprata una immediatamente. Ho riportato anche quella che ho guidato in Mauritania, ce l'ho alla fattoria”.

In merito al nuovo speciale di The Grand Tour, Clarkson ha spiegato: "È il mio preferito. Ho sempre pensato che non saremmo mai andati in un posto migliore del Botswana (vecchio episodio di Top Gear ndr), e invece...". I tre Moschettieri pubblicheranno nei prossimi mesi l'ultima puntata di The Grand Tour dopo di che non si sa quale sarà il destino dello show di Prime Video. A quanto pare i capi di Amazon starebbero valutando di proseguire lo spettacolo anche se ovviamente non sarà più lo stesso senza il mitico trio.