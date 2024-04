Una Avenger solo elettrica sarebbe stata un errore, CEO Jeep 'confessa'

La Jeep Avenger è stato il primo veicolo totalmente elettrico del marchio americano, gestito come ben sappiamo dal Gruppo Stellantis. Quello che sarebbe dovuto essere soltanto un EV è poi diventato a benzina e ibrido per volere del CEO di Jeep che ora si è liberato di qualche sassolino dalla scarpa.

Antonio Filosa, CEO di Jeep per l’appunto, ha in un certo qual modo “confessato” ad Automotive News che lanciare la Avenger soltanto elettrica sarebbe stato un clamoroso errore. “Il mercato europeo non era pronto per una Avenger solo elettrica. In alcuni mercati come Italia, Spagna e Polonia avremmo dovuto lanciare prima la variante a benzina, abbiamo imparato un’importante lezione”. Insomma Filosa pone l’Italia, giustamente, tra quei Paesi che non sono ancora pronti per la rivoluzione elettrica. Non è un caso che la Avenger sia stata proposta al lancio sia in versione benzina che elettrica, in un certo qual modo il brand sapeva che puntare sul modello EV non avrebbe ripagato.

Nonostante il pessimismo di Filosa, la Jeep Avenger elettrica è stata la BEV più venduta d’Italia a gennaio 2024, inoltre nel primo trimestre dell’anno è stata la terza vettura più richiesta dopo Tesla Model Y e Tesla Model 3, dunque un po’ di coraggio nel proporre vetture elettriche comunque serve. Certo il confronto con le varianti termiche è ridicolo: nei primi 3 mesi dell’anno Avenger ha piazzato in totale 10.598 vetture, di cui solo 666 a batteria (le auto elettriche più vendute nel Q1 2024). Lanciare l’auto solo in versione elettrica avrebbe danneggiato fortemente Jeep, anche se bisogna ricordare che il Governo Meloni ha tardato ad aggiornare gli incentivi auto 2024, che ora partiranno soltanto a maggio. Possiamo però immaginare che Jeep (e Stellantis in generale) continuerà a proporre modelli multi-alimentazione, lasciando decidere al pubblico la migliore per le proprie esigenze.

