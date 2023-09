Avatr 12: Huawei sfida Tesla e l'Europa con la sua nuova gran coupé elettrica

Avatr, brand nato dalla joint venture tra Changan, CATL e Huawei, ha svelato ieri a Monaco di Baviera il suo secondo modello, l’elettrica Avatr 12. Il suo debutto segnerà l’entrata del marchio cinese nel mercato europeo.

L’Avatr 12 - il nome del modello va pronunciato “uno due” - è a tutti gli effetti una coupé a quattro porte, pur dando l’impressione di una “berlinona” nelle viste anteriori: la coda è squisitamente fastback, in linea con vetture come la Mercedes-AMG GT Coupé4. Le misure sono da segmento E: 5.020 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza, 1.460 mm di altezza e un passo di 3.030 mm.

La gran coupé di Avatr sarà lanciata in due allestimenti, entrambi elettrici. La prima variante è dotata della sola trazione posteriore ed è alimentata da un motore elettrico da 313 CV (239 kW), mentre la più performante gode di un doppio motore prodotto da Huawei capace d erogare ben 578 CV (425 kW) ed è dotata di trazione integrale. Entrambe le versioni sono equipaggiate con pacchi batteria al litio ternario da 94,5 kWh, prodotti da CATL. L’autonomia è compresa tra 650 e 700 chilometri, seppur non ci è ancora dato sapere quale standard sia stato utilizzato per ottenere i dati.

L’abitacolo è minimale e futuristico: superfici lisce e ben raccordate accolgono elementi fluttuanti. Un sottile display percorre l’intero cruscotto, fungendo da quadro strumenti e da raccoglitore per le informazioni essenziali per il guidatore, mentre l’immancabile schermo touchscreen centrale si occupa dell’intero sistema infotainment. Una particolarità della 12 è il tetto, che può assumere una finitura opaca o trasparente in base alle necessità, una trasformazione che avviene mediante la semplice pressione di un tasto.

Avatr è stata fondata nel 2018 ed è attiva sul mercato cinese dal 2022, quando ha debuttato il crossover elettrico Avatr 11.