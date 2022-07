L'avaria costringe all'atterraggio d'emergenza sulla strada: salvataggio memorabile!

Vincent Fraser è un veterano dei Marine della Florida, che nel giorno dedicato ai papà ha deciso di portare il suocero a fare un giro a bordo del suo aereo per mostrargli dall’alto una proprietà acquistata di recente che poi gli avrebbero donato come regalo della Festa del Papà. Ma la giornata perfetta stava per trasformarsi in un incubo.

Quando stavano tornando alla base il motore dell’Aero Commander 100 del 1967 ha smesso di funzionare, e improvvisamente i due si sono ritrovati da 5.000 piedi a 1.000 piedi di quota. A questo punto Vincent non aveva altra scelta che tentare un atterraggio d’emergenza, ma dovete sapere che l’ex-marine ha ottenuto la sua licenza di volo soltanto nell’ottobre del 2021, con meno di 100 ore di volo all’attivo, quindi ritrovarsi a dover tentare un atterraggio così all’improvviso non è certo la migliore delle situazioni.

Il sangue freddo però non gli è mancato, e in poco tempo ha analizzato lo spazio che avevano attorno per valutare i possibili “landing point”. La scelta è ricaduta su una strada fortunatamente poco trafficata che si trovava sotto di loro, in North Carolina.

Dopo aver evitato eventuali pali e cavi della luce, Fraser si è allineato sulla strada sorvolando alcune auto che hanno iniziato a rallentare vedendosi un aereo alle spalle a pochi metri di distanza, dopodiché le ruote hanno toccato terra e l’ex-marine ha cercato di fermare il velivolo evitando le auto presenti sulla strada, provenienti anche dal verso opposto, fino a fermarsi del tutto.

Alla fine della vicenda nessuno si è fatto male e soprattutto nessuno ha riportato danni, tralasciando l’avaria dell’aeroplano, che è stato poi trainato fino ad un meccanico per riparare il danno al motore. Una giornata memorabile che Vincent Fraser non dimenticherà facilmente, ma ciò nonostante ha detto di avere intenzione di tornare a volare, ma per il momento si prenderà una pausa.

E a proposito di vicende di questo tipo, qualche anno fa un aereo ha eseguito un atterraggio in autostrada perché aveva finito il carburante, invece un’incidente più tragico ha coinvolto un Boeing 757-200 cargo di DHL che si è spezzato durante l’atterraggio d’emergenza.